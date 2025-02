Oasport.it - Perché Sinner perde 500 punti nel ranking ATP questa settimana. Zverev può portarsi a -3000…

Janniktornerà in campoprossima, prendendo parte al torneo ATP 500 di Doha in programma dal 17 al 22 febbraio sul cemento della capitale del Qatar. Il numero 1 del mondo ha infatti deciso di prendersi qualchedi riposo dopo la sua seconda apoteosi consecutiva agli Australian Open e si presenterà in Medio Oriente con grandi ambiziosi, cercando di alzare al cielo un altro trofeo magari passando da uno scontro diretto con lo spagnolo Carlos Alcaraz.Il fuoriclasse altoatesino ha nel frattempo deciso di non difendere il titolo all’ATP 500 di Rotterdam, andato in scena la scorsasul cemento della località olandese. I 500che aveva conquistato lo scorso anno imponendosi in quella competizione gli sono stati sottratti però soltanto in occasione dell’aggiornamento delATP effettuato lunedì 10 febbraio.