Perché si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza?

Lata ogni anno l’11 febbraio, nasce per riconoscere il ruolo crucialenel progresso scientifico e tecnologico. Istituita dall’Assemblea GeneraleNazioni Unite nel 2015, questa iniziativa mira a combattere le disuguaglianze di genere che ancora oggi limitano l’accessoalle carriere STEM (, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Sebbene leabbiano fatto passi avanti nell’istruzione superiore, restano ancora poco rappresentate nei settori scientifici, influenzate da stereotipi e ostacoli strutturali che ne frenano l’avanzamento.donna in un laboratorio (fonte: Unsplash)Il 2025 segna una doppia ricorrenza significativa: il decimo anniversario dellae il trentesimo anniversario della Dichiarazione di Pechino, un documento chiaveNazioni Unite per l’uguaglianza di genere.