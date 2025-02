Metropolitanmagazine.it - Perché Kering è sceso a -12% (coinvolto anche Gucci)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non è un periodo facile per, il colosso della moda proprietario () di. Il gruppo sta infatti affrontando una fase di crisi, con un calo di utile e fatturato, sicuramente influenzato dalla crisi che sta affrontando uno dei suoi marchi di punta,appunto. Quest’ultimo, ora cheil direttore creativo Sabato De Sarno ha lasciato la posizione, si trova in un momento transitorio, che ha fatto scendere i numeri di parecchio (si parla del 23%).Cosa sta succedendo a? Calo del – 12%François-Henri Pinault, Presidente e Direttore Generale di, ha raccontato in un comunicato cosa sia successo quest’anno. “In un anno difficile, abbiamo accelerato la trasformazione di molte delle nostre Maison e lo abbiamo fatto agendo con determinazione per consolidare i nostri marchi e coltivare la loro desiderabilità a lungo termine.