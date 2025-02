Amica.it - Perché il retinolo può davvero trasformare la pelle (e come)

Tutti ne parlano, tutti lo vogliono, ma pochi sannoche cosa è in grado di fare: stiamo parlando del, considerato ingrediente fondamentale per ottenere e mantenere unaliscia, luminosa e omogenea.Per le esperte e le appassionate di skincare,una parola magica, a patto di usarlo con consapevolezza, nel modo giusto e nella formula giusta. Non è infatti adatto a tutti, o comunque non può essere utilizzato indistintamente da chi hasecca, mista, grassa o sensibile. È vero però che, se usato correttamente e con costanza, può rivoluzionare l’aspetto dellariempiendo le rughette, stimolando il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene e intervenendo sulle macchie della. Allevia inoltre il rossore e le cicatrici lasciati dall’acne grazie all’azione esfoliante.