Linkiesta.it - Perché ha ancora senso consultare la Michelin

Leggi su Linkiesta.it

Lo scorso aprile la giornalista Becky Hughes ha raccontato sul New York Times il resoconto di un bizzarro esperimento, durante il quale ha cenato per una settimana in sei dei locali più virali di TikTok. Hughes racconta come gli algoritmi le abbiano proposto un’ampia selezione di ristoranti, bistrot e negozi di dolciumi (possono essere considerati un esperimento gastronomico? Evidentemente sì) da cui poi lei ha selezionato le mete più interessanti, alternando momenti di sincero stupore a lunghe e affollate code.La lettura è divertente, anchein fondo, con un po’ di sincera autoironia, ci si può riconoscere facilmente tra i commensali che l’autrice dell’articolo incontra tra un tavolo e l’altro. È infatti un’esperienza ormai comune ritrovarsi a scegliere un ristorante dopo averlo scoperto per caso sul proprio di Instagram, o tramite le storie di un amico, o un influencer, oppure sulla pagina di una rivista di settore.