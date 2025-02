Davidemaggio.it - Perchè Fedez ha le pupille dilatate?

La passerella di ieri sera, con i cantanti che sfilavano fuori al Teatro Ariston di Sanremo, non sarà ricordata solo per i look da funerale, ma anche per lo sguardo di. Il rapper ha mostrato alle telecamere di Rai1 degli occhi che non sembravano neanche i suoi, con lescure eche hanno fatto interrogare tutti. Ebbene, stando a quanto emerso oggi, si è trattato di una scelta “artistica” ben precisa, sebbene – a suo dire – finita in passerella per sbaglio.spiega cosa ha fatto agli occhiCome ha svelato nel Podcast Pezzi a Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni,ha deciso di usare le lenti nere sul palco dell’Ariston per dare forza al suo brano Battito, che parla di depressione e contiene il verso “dentro i miei occhi guerra di mondi“. Idea presa in prestito da Wes Borland, chitarrista dei Limp Bizkit.