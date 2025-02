Tpi.it - Perché Emis Killa non è in gara al Festival di Sanremo 2025? Il motivo e cosa è successo

non è inaldi? Il, dopo essere risultato indagato, ha deciso di fare un passo indietro e non sarà inaldi. Il cantante dunque non prende parte alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti. I Big inscendono così a 29. Manon è a? A dare lo notizia è stato lo stesso rapper il 29 gennaio.L’artista risulta indagato “per il reato di cui all’art. 416 c.p. poiché ritenuto facente parte del sodalizio criminale Curva Sud composto da Sticco Alessandro, Romano Luciano, Hagag Islam, Lucci Francesco, Lucci Luca, Bonissi Riccardo, Capuzzo Fabiano e Rosiello Christian, soggetti destinatari della misura della custodia cautelare in carcere”, cioè il vertice del tifo milanista smantellato dall’inchiesta Doppie Curve.