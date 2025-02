Cultweb.it - Perché Brunori SAS si chiama così? Il motivo è dolcissimo

Anche se i bookmakers non lo danno tra i favoriti (a nostro parere sbagliano), la presenza di un cantautore del calibro diSAS al Festival di Sanremo, dove presenterà L’albero delle noci, èdi interesse tra gli appassionati di musica. Classe ’77, nato a Cosenza, Dario, questo il suo vero appellativo, deve il nome d’arte all’impresa edile di famiglia, che nei primi anni di carriera ha coperto le spese di realizzazione dei suoi album. S.a.S infatti vuol dire Società in accomandita Semplice, un tipo di società che, secondo l’ordinamento italiano, può esercitare sia attività commerciale che non commerciale. In un’intervista rilasciata nel 2010,racconta:“‘S.a.s.’ perchè ho scritto i brani in un periodo in cui lavoravo presso la veraS.a.s., ditta dei miei che è emblema di una specie di saga familiare legata al mattone e ai materiali da costruzione.