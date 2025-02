Perché avevo gli occhi neri Fedez rompe il silenzio dopo la passerella e il ‘caos’ del Prima Festival

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha finalmente chiarito il mistero riguardo ai suoicompletamenteche non sono passati inosservati durante la sfilata sul green carpet deldi Sanremo 2025, che si è svolta lunedì 10 febbraio. Il rapper è stato ospite del podcast ‘Pezzi’ e ha spiegato il motivo di questo strano aspetto. Il cantante, che aveva precedentemente emozionato il pubblico con il suo brano ‘Battiti’, ha percorso il green carpet davanti al Teatro Ariston, elegante e con il bouquet di fiori tipico della kermesse sanremese in mano mostrando un dettaglio molto particolare. Molti dei suoi fan hanno notato il suo aspetto insolito, sollevando dubbi sulla sua salute, dato chesembra non essere al meglio da un po’ di tempo. I commenti sui social riguardo ai suoinon si sono fatti attendere, con alcuni che si chiedevano se fosse un effetto ottico dovuto all’illuminazione o se fosse un dettaglio stilistico voluto.