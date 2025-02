Per quale squadra tifano i cantanti di Sanremo? Juventus con Michielin e Gabbani derby di Roma tra Tony Effe e Giorgia

Leggi su Sportface.it

Per chidi2025? Alcuni noti, altri meno. Molti seguono la propriadel cuore con costanza, altri invece si limitano a descriversi come ‘simpatizzanti’. Lapiù rappresentata è il Milan, che raccoglie le simpatie di Zanardelli dei Coma Cose, Fedez, Irama e Rkomi. Seguono, Noemi ed Elodie) e Napoli (Stash dei The Kolors, Massimo Ranieri, Kekko dei Modà). L’Inter è ladel cuore di Rose Villain, mentre Francescae Francescosono juventini sfegatati. La Lazio risponde con Achille Lauro e. Occhio aldi Genova: Bresh (Genoa) contro Olly (Sampdoria).ACHILLE LAURO: LAZIO“Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle icone del mio passato calcistico, quando seguivo la Lazio”, disse in un’intervista a Sportweek.