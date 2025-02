Ilrestodelcarlino.it - Per non dimenticare le Foibe . Una foto del maestro Udovisi donata alla scuola di Rubiera

Unagrafia delGraziano, sopravvissuto alleistriane, è stata posata ieri mattina nei locali dellaprimaria De Amicis di. Si tratta di un’immagine diassieme a un gruppo di suoi scolari.cerimonia erano presenti il sindaco Emanuele Cavro, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi, Stefano Setti (nipote di), il dirigente scolastico diFrancesco Battini. Cavro ha rimarcato come sia necessario "coltivare ricordi drammatici come questo per avere memoria del dolore dove la seconda guerra mondiale, causata dal nazismo e fascismo, ha trascinato il mondo intero con 65 milioni di morti, per far sì che l’afflato per la pace e fraternità, l’energia necessaria a costruire una unione europea, non si esaurisca.