Ilfattoquotidiano.it - “Peppa Pig? Non la mostro ai miei figli perché la trovo scioccante, discrimina gli obesi. Papà Pig viene ripetutamente deriso perché è grasso e nessuno interviene”: l’analisi della psicoterapeuta Franziska Hunkemüller

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli. È stata laa dichiarare a Buzz News Germania che il celebre cartone animato mostra scene e dialoghinti verso i protagonisti cicciottelli, insomma fa “fat shaming”. “È massicciamentetoria in base al peso”, ha afferma la. “Non laaila“, afferma la psicologa che si occupa molto di ruoli di genere e immagine corporea. Ma” è così problematica come serie per bambini? “Nella serie,interper proteggerlo”, afferma Hunkemöller.La scena specificacasa sull’albero è quella presa in esame dalla scandalizzata. Nell’episodio solo coloro che tra i protagonisti conoscono le “parole segrete segrete” possono entrare nella casa sull’alberofamiglia dei maiali.