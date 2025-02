Lanotiziagiornale.it - Pensione anticipata, al via le domande: come accedere a Opzione donna e Quota 103

Al via leperalla. Il sistema di gestione delledell’Inps è infatti stato implementato per consentire di presentare le richieste relative sia all’che alla103, adeguando le regole a quelle previste della manovra 2025.L’Inps, in un messaggio, ha comunicato l’avvio delleper queste due misure ricordando che in entrambi i casi è previsto il ricalcolo con il sistema contributivo dei contributi versati. Un sistema che penalizza, quindi, chi decide di andare inin anticipo. I lavoratori che vogliono lasciare il lavoro potranno presentare domanda anche per l’istanza di certificazione di Ape sociale, una misura prorogata fino a fine anno sempre dall’ultima legge di Bilancio.presentare domanda per103Per presentare le istanze di pensionamento anticipato, gli utenti possono ricorrere a vari sistemi.