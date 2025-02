Ilnapolista.it - Pellegrini: «In Italia o vinci o sei una mer… da altre parti non succede»

Federicaè intervenuta durante l’evento tenuto a Biella, “Campioni sotto le stelle”, e lo ha fatto a modo suo. Parlando di Benedetta Pilato e delle polemiche relative al quarto posto a Parigi, Federica è stata nettissima: «Ino sei una mer. danon».Federica: «Mi è capitato di piangere in acqua per la fatica»ha poi ricevuto dei video di Milly Carlucci («A Ballando mi sono divertita tanto e ho risentito lo spirito della competizione») e del presidente del Coni Malagò, per lei da anni una persona di riferimento. Per il presidente del Coni la Divina ha speso parole importanti:«Non posso pensare a nessuno migliore di lui. E non lo dico per amicizia o per il rapporto personale. Lo dico perché vedo quanto tempo dedica al suo lavoro, allo sport: 24 ore su 24, ha una passione pazzesca per quello che fa.