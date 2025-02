Metropolitanmagazine.it - “Pelle Diamante”, il testo di Marcella Bella in gara a Sanremo 2025

Consi presenta al Festival di: il brano è stato scritto dalla stessa artista con scritto Marco Rettani, Senatore Cirenga e Andrea Simoncini.è un manifesto che celebra la donna e la sua indipendenza. Un inno che la invita ad indossare una sorta di scudo, a rivestirsi di unaresistente e dura come ila difesa della propria autonomia, la sola a rendere libere. Sul brano l’artista ha raccontato: “Sono felice ed emozionata nel tornare in; un’emozione che trasformerò in energia dedicando alle donne un brano apparentemente ballabile e leggero che porta un messaggio importante a cui tengo molto.è l’invito a credere in sé stesse, imparando a difendersi ridimensionando il potere che, troppo spesso, ha l’uomo su di noi.