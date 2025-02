Monzatoday.it - Pedaggio sulla Milano-Meda: scatta la protesta davanti alla Regione

Leggi su Monzatoday.it

Le ruspe per la costruzione dell’autostrada non si sono ancora messe in moto, ma lacontro il futuro pagamento dellungo la(che in parte verrà inglobata in Pedemontana) è già partita.Il Pd ha già promosso una raccolta firme, superando le 5 mila adesioni, e il 4.