Lanazione.it - Paycare, è la svolta: "L’azienda ha ritirato i 26 licenziamenti. Ora cassa integrazione"

Leggi su Lanazione.it

Vertenza, ’fumata bianca’.ritira i ventiseie si attiva, come suggerito dalle sigle sindacali, per la richiesta di accesso allain deroga, strumento previsto dalla Legge Finanziaria per il settore dei Call center, a cuiappartiene. È l’esito del confronto di ieri mattina fra le parti: "Ad opera delun segnale importante – osserva Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena – nel quadro di una condivisione con le parti sociali della salvaguardia dei livelli occupazionali. Ho apprezzato la sensibilità dimostrata da, in un momento drammatico per le questioni che interessano la tutela dei posti di lavoro a Siena e in tutta la provincia. Siamo contenti delle prospettive che si riaprono per i lavoratori, aspettando gli esiti della nuova commessa".