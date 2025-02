Inter-news.it - Pavard segue da vicino la Primavera: special guest di Inter-Lille!

Benjaminsi gode il ritorno alla vittoria, concedendosi un pomeriggio all’insegna del relax. Il difensore francese compare sugli spalti per, dando il proprio sostegno alladi Zanchetta.GIORNATA DI RELAX – Da San Siro al Konami Youth Development Centre, da-Fiorentina a, da protagonista in campo a spettatore in tribuna. Benjaminguarda da vicinissimo ladi Andrea Zanchetta nel pomeriggio all’indomani della vittoria in campionato contro i viola. Giornata di relax quest’oggi per il difensore nerazzurro, che ieri si è reso protagonista, insieme al resto dei suoi compagni, di un’ottima prestazione. L’attuale -1 in classifica sul Napoli fa tirare un sospiro di sollievo alla squadra di Simone Inzaghi e concede aun attimo di distrazione.