Pavard | Bisseck? Concorrenza in grandi squadre! Vittoria importante

dopo Inter-Fiorentina terminata sul punteggio di 2-1 a San Siro, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presentiIN CONFERENZA STAMPA DOPO INTER-FIORENTINAChe valore dai a questa partita?È unamolto, sapevamo di aver perso 3-0 con la Fiorentina e dovevamo rispondere questa sera. L’abbiamo fatto, abbiamo vinto e ci siamo riavvicinati al Napoli. Ora pensiamo alla prossima partita di campionato. Venivamo da una brutta partita e faccio i complimenti alla squadra per la mentalità dimostrata, ci sarebbe piaciuto mantenere la porta inviolata ma siamo contenti del risultatoScambio di vedute con Inzaghi durante la partita, cosa è successo?(ride, ndr), Sono discussioni normali, di campo. Siamo tutti contenti di aver vinto questa seraCome vivi la competizione con, cosa ne pensi della sua crescita?C’èc’è in tutte le