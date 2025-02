Internews24.com - Pavard a Inter Tv: «Napoli? Era importante rispondere, le prossime partite dovremo fare una cosa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneTv, ecco l’vista del difensore dopoFiorentina, alcune delle dichiarazioni rilasciate dal nerazzurro ai margini del match Cosi Benjaminha parlato all’emittenteTv dopoFiorentina. Ecco le sue parole, vediamo alcuni passaggi dell’vento del difensore ai margini della sfida vinta per 2-1 oggi tra le mura dello Stadio San Siro.TV DOPOFIORENTINA – «Eravincere. Sono molto contento della prestazione stasera e della vittoria. Ilaveva pareggiato ed eravincere. Dovevamodopo la partita di giovedì» «Per un difensore è sempre meglio quando non si prende gol ma quello che conta è la vittoria. Abbiamo fatto un bel match. Dovevamo rimetterci in carreggiata. Sono molto fiero della squadra.