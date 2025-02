Movieplayer.it - Paul Rudd è un inquietante vicino nel trailer di Friendship

La commedia a tinte vagamente horror è prodotta dalla A24 e segna il ritorno dell'attore dopo i franchise di Ant-Man e Ghostbusters A24 ha diffuso un primodi, commedia con protagonisti Tim Robinson (I Think You Should Leave) e. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo maggio, dopo che verrà presentato in anteprima al SXSW il 9 marzo. In, un padre di periferia Craig (Robinson) fa amicizia con il suo carismatico nuovodi casa (), mentre i tentativi di Craig di farsi un amico maschio adulto minacciano di rovinare le vite di entrambi. Nel cast troviamo anche Kate Mara, Jack Dylan Grazer, Josh Segarra e Billy Bryk. Andrew DeYoung ha scritto e direttoe .