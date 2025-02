Spettacolo.periodicodaily.com - Patti Smith, Il Tour “Horses 50th Anniversary” Arriva in Italia

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

A cinquant’anni dall’uscita dicelebra la longevità e l’influenza delle canzoni contenute nell’iconico disco con una serie di concerti speciali in tutto il mondo con il” che toccherà anche l’per una sola data il 10 ottobre 2025 a Bergamo, ChorusLife Arena.Un Concerto Speciale per un Album IconicoDomani, mercoledì 12 febbraio, partirà l’artist pre-sale per i concerti del” di. I fan possono prenotare i biglietti attraverso il sito ufficiale diqui. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 14 febbraio, un’opportunità imperdibile per assistere a uno spettacolo unico.A cinquant’anni dalla pubblicazione di “”,celebra la longevità e l’influenza delle canzoni contenute in questo capolavoro con una serie di concerti in tutto il mondo.