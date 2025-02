Fanpage.it - Patatine in busta light o non fritte, i consigli di Altroconsumo per non farsi ingannare dai claim

Leggi su Fanpage.it

Sono molti iche campeggiano sulle buste diper catturare l’attenzione. Un aiuto ai consumatori nella scelta arriva dacon una serie diutili per chi non vuole rinunciare allepur sapendo che è un prodotto non salutare.