Pastore critico: «VAR? Rigore dato alla Fiorentina per compensazione…»

di Redazione: «per compensazione.» Le parole del noto giornalistaA Cronache di Spogliatoio, Giuseppeha parlato dell’arbitraggio di Inter:LE PAROLE- «Tempesta perfetta per gli arbitri. Vargato il protocollosulle secondo ammonizioni, vanno riviste. Servono finezze da parte degli arbitri Pairetto avrebbe potuto espellere direttamente Tomori, vedendo che poteva essere fuorigioco e poi andare a rivederlo. Ma siccome è Pairetto. Troppi casi identici trattati in modo diverso, abbiamo visto dare unstaseraper compensazione. Meno grave di quello di Gatti. Manca oggettività, si vedono rigori assurdi come quello di Juve-Cagliari. È colpa anche di Rocchi che li dirige e li designa. Ci sono arbitri che continuano a sbagliare ripetutamente, senza andare sul solito Pairetto che sembra di sparare sulla croce rossa.