Fanpage.it - Passeggiata con il cane in caso di pioggia: consigli per portare il cane fuori con il maltempo

Leggi su Fanpage.it

Uscire con laè un 'onere' che dà più fastidio all'umano che al. Mediamente Fido non ha alcun problema con il, a parte soggetti che possono avere delle paure legate ai tuoni ad esempio o animali anziani o malati a cui prestare attenzione per il freddo. La routine non andrebbe spezzata mai e unappagato è quello che non solo esce di casa per espletare i suoi bisogni ma anche per scoprire il mondo.