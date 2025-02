Ilfattoquotidiano.it - Passeggero impazzito aggredisce un assistente di volo e si butta giù da un’uscita d’emergenza mentre l’aereo decolla: panico sul volo Parigi-Madrid

Surreale quanto accaduto sulIberia IB578 partito dae diretto verso all’aeroporto Barajas, a. Unha provocato il caos dopo aver aggredito l’equipaggio died essersi lanciato dasi preparava al decollo. L’uomo è precipitato da circa 3 metri e mezzo,stava rullando per il decollo. Come è successo? Ilsi è alzato improvvisamente dal suo posto e si è diretto di corsa verso l’uscita. Undiè intervenuto cercando di fermarlo, ma è stato aggredito prima che l’uomo riuscisse ad aprire la porta. Ilsi è poi lanciato sulla pista sottostante,i motori del veliAirbus A320 erano ancora accesi.Questo fatto è avvenuto venerdì 7 febbraio intorno alle 17:20, quando ilIberia IB578 stava partendo dall’aeroporto franceseOrly per raggiungere l’aeroporto Barajas, a