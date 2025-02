Oasport.it - Paris-Vinatzer: perché entrambi ci tengono alla combinata. E in vista delle Olimpiadi…

Dominike Alextornano in gara ai Mondiali 2025 di sci alpino e lo faranno in coppia, desiderosi di ottenere un risultato di spessore nella neonataa squadre. Il 35enne aprirà le danze in discesa alle ore 10.00 di mercoledì 12 febbraio e poi passerà il testimone al 25enne, pronto a dire la sua nello slalom previsto alle ore 13.15.ha accarezzato il podio nella discesa libera di domenica, mentreha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo a squadre di martedì scorso.sono molto carichi e in buona forma fisica, hanno le proprie motivazioni per dare il massimo in questa nuova gara che tra l’altro sarà presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (a Saalbach è importante testare la situazione, per capire poi se si può ambire a qualcosa di importante anche ai Giochi casalinghi).