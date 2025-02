Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, Matxin frena Pogacar: "Non è nei suoi programmi, ma... "

Roma, 11 febbraio- Giusto ieri sui social avevano acquisito popolarità le immagini del suo allenamento nella Foresta di Arenberg, il tratto più iconico della: a distanza di qualche ora emergono nuovi dettagli sulla 'capatina' di Tadejsulle strade dell'Inferno del Nord, per una sessione totale dalla lunghezza di 165 km che a quanto pare ha abbracciato tutti i 30 settori di una delle Classiche Monumento più amate (e al contempo odiate dai corridori). Tanto per sognare, ma non abbastanza affinché dall'UAE Team Emirates XRG possano arrivare conferme. Lata dell'UAE Team Emirates XRG A raffreddare gli entusiasmi è il general manager JoxeanFernandez, intercettato dai microfoni del giornalista Daniel Benson. "Ha fatto la ricognizione con Fabio Baldato e Tim Wellens e sono passati anche dalla Foresta di Arenberg.