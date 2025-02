Ilrestodelcarlino.it - Pareggio di carattere per la Futsal. Mantova costretto a frenare

Un punto (5-5) da squadra di razza, che alla fine può fare la differenza nella lotta salvezza, quello ottenuto dallaCesena in casa contro l’ex capolista(superata in vetta di due lunghezze dal MestreFenice, prossimo avversario dei romagnoli) e che ha visto in grande spolvero Gardelli e Butturini autori di una doppietta a testa (in crescita anche il croato Jamicic) mentre la prima rete dei padroni di casa era stata siglata da Pritoni pareggiando momentaneamente il vantaggio ospite di Romano. Primo tempo molto vivace terminato sul 2-2, ripresa che fino a 5 minuti dalla fine ha visto i bianconeri addirittura in vantaggio grazie al sigillo di Butturini poi raggiunto dal virgiliano Donadoni.forte in costruzione, Cesena che ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e che nel finale ha resistito con grinta agli assalti ospiti quando allo scatenato Misael si sono opposti Butturini, Pieri e soprattutto il portiere Montalti (autore anche in precedenza di interventi super) e il palo per mantenere un pari che permette ai padroni di casa di conservare a 16 punti quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, nel caso specifico Cagliari, Modena e Milano a 12 (playout e retrocessione diretta), Verona a 10.