Parco senza bagni | è cosi da sette mesi

"Abbiamo presentato un’interrogazione per riuscire a fare riaprire ipubblici, chiusi dallo scorso agosto, alla cava di Nerviano. IlVassallo è un posto molto frequentato ed è vergognoso che non vi sia un bagno aperto, da". Così Massimo Cozzi, ex sindaco ed esponente leghista in consiglio comunale accusa la giunta di Nerviano di immobilismo davanti al disagio dei tanti utenti delVassallo, rimasto perservizi igienici. "Vogliamo sapere la motivazione e capire quanto tempo ci vorrà affinchè il servizio venga ripristinato" sottolinea lo stesso Cozzi. Lo stesso consigliere ha poi denunciato sui social le tante buche presenti in paese e lo ha fatto mettendo decine di foto. Ch.S.