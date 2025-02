Ilfattoquotidiano.it - Paragon, anche l’attivista Yambio tra gli spiati dal software: ha denunciato le torture di Almasri. “Il governo chiarisca e mi difenda”

C’èDavid, presidente e co-fondatore dell’associazione “Refugees in Libya“, tra i soggettida parte dello spyware Graphite, fornito a vari governi, tra cui quello italiano, dalla società israelianaSolutions. Lo ha affermato lo stesso, cittadino sudanese e vittima delledel generale libico Osama(liberato dall’Italia), che ha raccontato alla Camera dei deputati (video). “Penso che l’Italia sia responsabile delleche ho subito in Libia, per aver finanziato le autorità libiche, la Guardia costiera. Ma sono statospiato da, per cui chiedo che ilitalianochi è stato, e nel frattempo mi. In gioco c’è la mia vita, quella della mia famiglia e quella di tanta gente”, hain una conferenza stampa convocata al Parlamento europeo per lanciare un appello a favore del sostegno dell’Ue alla Corte penale internazionale (Cpi)Glida Graphite, che prende il controllo dei telefoni degli utenti tramite Whatsapp, sono in totale novanta in vari Paesi, tra cui gli italiani Luca Casarini, fondatore della ong Mediterranea, e Francesco Cancellato, direttore del giornale online Fanpage.