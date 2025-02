Ilgiorno.it - Parabiago, sospettato di numerose spaccate evade dai domiciliari e finisce in cella

(Milano) – Èd’essere l’autore di alcune recentiai danni di esercizi commerciali in diversi comuni dell’Alto Milanese: per il momento e in attesa degli accertamenti è però già finito in carcere perché quando i carabinieri sono andati a cercarlo nella sua abitazione, dove era ai, non l’hanno trovato. L’uomo, un pregiudicato tossicodipendente 47enne residente a, è stato arrestato venerdì scorso, 7 febbraio, dai carabinieri della Compagnia di Legnano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria ed è ora rinchiuso al carcere di Busto Arsizio. L’uomo era infatti sottoposto all’obbligo del pernottamento a casa dalle 21 alle 6 ma proprio in occasione degli accertamenti che avevano fatto seguito alle già citate ”” negli esercizi commerciali della zona - in particolare quella avvenuta in un bar di Canegrate - , non si era fatto trovare.