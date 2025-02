Papa a vescovi Usa | non si leda dignità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.25 "Deportare persone che in molti casi hanno lasciato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell'ambiente, lede ladi molti uomini e donne". Queste le parole diFrancesco rivolte aiUsa in una lettera in cui critica la politica migratoria di Trump. "Ho seguito da vicino la grande crisi che si sta verificando negli Usa".E con "giudizio critico e disaccordo" esorta "i cattolici a non cedere a narrazioni che discriminano e causano sofferenze".