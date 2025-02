Notizie.com - Paolo Pasqualini ucciso dai Rottweiler, la sorella Priscilla: “Siamo il Paese con più cani procapite, ma senza una legge adeguata”

Un anno dalla morte dida trenel bosco di Manziana. La: “Le leggi suimordenti esistono ma non vengono rispettate”.dai, la: “ilcon più, mauna” (Foto di Facebook) – notizie.com“Come faccio a racchiudere mio fratello in una sola parola? La sua morte è stata una forte batosta, inaccettabile”. Non si dà pace. Dal giorno della morte di suo fratelloda trel’11 febbraio del 2024, non ha mai smesso di cercare testimonianze di storie simili alla sua, per fare squadra e arrivare a colmare i vuoti normativi sull’affidamento deimordenti.La sua è una battaglia affinché più a nessuno tocchi la stessa sorte di, morto a trentanove anni.