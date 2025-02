Anteprima24.it - Paolisi, il sindaco Maietta: “Al lavoro con serietà e abnegazione”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldi.Senza entrare nel merito delle speculazioni conseguenti la decisione del TAR Campania, mi riservo di approfondire le motivazioni della sentenza e valutare le possibili strade percorribili.Sicuramente non è condivisibile la sentenza del TAR nella parte in cui contesta l’assenza di indagine esplorativa: nel ribadire che nessuna norma impone il ricorso all’avviso pubblico generalizzato, prima di individuare i componenti della Giunta, è stata mia premura effettuare un’indagine esplorativa (di cui, peraltro, vi è riscontro documentale) tra persone a me di fiducia che potessero dedicare tempo ed energie rispetto all’incarico ricoperto, nella consapevolezza del grande impegno necessario per amministrare: nel rispetto dell’iter procedurale, ho acquisito l’interesse di donne, vicine alla lista “Cambiamo” che condividono come me le idee di trasparenza, legalità e buona amministrazione e che credono nel percorso di cambiamento avviato ormai da anni.