Paolini-Garcia oggi in tv, WTA Doha 2025: orario, programma, streaming

Jasmineaffronterà Carolineal secondo turno del torneo WTA 1000 di, in corso di svolgimento sul cemento della capitale del Qatar. Dopo aver ceduto di un bye al primo turno, la numero 4 del mondo inizia la propria avventura in Medio Oriente e affronterà la sempre insidiosa tennista francese, che al debutto aveva regolato la cinese Yuan in due set. La nostra portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare una rivale decisamente ostica e che potrebbe creare dei grattacapi.L’appuntamento è per(martedì 11 febbraio) alle ore 12.00 italiane, sarà il primo incontro sul Grandstand 1. L’azzurra incrocerà l’attuale numero 70 del ranking WTA, ma la 28enne è sotto per 5-2 nei precedenti disputati contro la 31enne: la nostra portacolori si impose lo scorso anno nei sedicesimi a Madrid e nel 2023 agli ottavi di Zhengzhou, il primo testa a testa avvenne al primo turo degli US Open nel 2020 dove ebbe la meglio la transalpina.