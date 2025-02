Agi.it - Pane e olio agli alunni morosi. È bufera sulla sindaca di Montevarchi

AGI - Pasti a base diper i bambini e le bambine delle famiglie indietro con i pagamenti della mensa scolastica. Accade a, in provincia di Arezzo, nell'Istituto Comprensivo Statale, "Raffaello Magiotti". Una scuola che viene "caratterizzata da un'elevata presenza di famiglie e studenti di diverse etnie e culture per cui la progettualità ne è stata fortemente influenzata", come si legge nel sito dell'Istituto. Il consiglio di Istituto, però, declina ogni responsabilità e, anzi, si dice contrario al provvedimento con un documento votato all'unanimità. "Alle figlie e ai figli delle famiglie che non pagano la mensa viene dato solo. Questo mentre loro compagne e i loro compagni mangiano un pasto completo", denuncia l'assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini.