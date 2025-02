Lanazione.it - Pane e olio a mensa, ormai il caso è politico: “E’ discriminazione”. “No, è un modo per recuperare soldi”

Montevarchi (Arezzo), 11 febbraio 2025 – Il piatto del vicino è sempre più verde. O anche rosso come il ragù oppure profumato come un buon brasato. Ma il pranzo non è più uguale per tutti. Neanche a, tra i grembiulini dei bambini e la fame tipica dei sei o dei sette anni. Soprattutto a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove il pasto dei più piccoli è in bilico. Papà e mamma hanno pagato il contributo? Avanti il ragù. Non hanno pagato e sono morosi da mesi?. La “fettunta“, un must in Toscana che il mondo ci invidia, specie se condita con l’nuovo e un pizzico di sale. Ma per qualche bambino è diventata una “condanna”. Il Comune ha deciso il giro di vite contro le famiglie che non pagano da tempo il servizio. E ha cominciato ad applicare il regolamento: non puoi tenere i piccoli a stecchetto, ma per colpa dei genitori a tavola per loro c’è solo