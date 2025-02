.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, una partita tira l’altra: domani la sfida al Brixen

il match contro gli alto-atesini anticipato per gli impegni europei dei locali. Coach Palazzi: “Siamo una squadra difficile da affrontare per tutti”, 11 febbraio 2025 – Questa Serie Adellapassa da un estremo all’altro: dopo una pausa di 56 giorni, si riprende con due partite in 96 ore. I ragazzi di Palazzi, infatti,mercoledì 12 febbraiono ilnell’anticipo della 17^ giornata del campionato di massima serie di. Il match è stato anticipato a causa degli impegni in EHF European Cup della formazione alto-atesina dell’ex Stefano Arcieri.Ladi andataNel match di andata, che si è giocato il 29 settembre 2024,vinse 28-34 al PalaQuaresima. Non c’era stata mai storia, con i cingolani costretti praticamente a inseguire per tutto l’arco del match.