Palladino: «Orgoglioso della Fiorentina. Pallone uscito? Rammarico. Bisogna migliorare!»

Raffaeleha parlato al termine di Inter-, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Raffaelesi è così espresso a DAZN nel post-partita di Inter-, sfida vinta dai nerazzurri per 2-1: «Rifarei le stesse scelte per la prestazione di giovedì, dato che io do grande importanza alla meritocrazia. Io sonodei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa a una grande squadra che lotterà per lo scudetto fino all’ultima giornata. Usciamo a testa alta, ma c’è unsull’errore che ha portato al calcio d’angolo: a mio avviso, quella è una cosa su cui». NUOVI ARRIVI –ha proseguito esprimendosi sui nuovi innesti di gennaio: «Ho un materiale tecnico, umano e fisico importante.