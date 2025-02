Bubinoblog - PALINSESTI 16-22 FEBBRAIO 2025: ROCCO SCHIAVONE, THE VOICE SENIOR, LE ONDE DEL PASSATO

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 16 al 22Rai1D: Mina Settembre 3 (6/6) 1°TvL: Ulisse: Il Piacere della ScopertaM: Miss Fallaci (1/4) newM: Sono Solo Canzonette (Doc Bennato)G: Un Passo dal Cielo 8 (6/6) 1°TvV: The(1/7) newS: Ora O Mai Più (6/7)Canale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Il Grande Giorno 1°TvM: LeDel(1/6) newG: Grande FratelloV: LeDel(2/6) 1°TvS: C’è Posta per Te (6/9)Altre segnalazioniIl 16/02, ore 14:00-20:00 – Domenica In SanremoIl 16/02, ore 20:35 – DietroFestivalAltre segnalazioniDal 15/02, nei weekend – Avanti un Altro! StoryRai2D: NCIS + NCIS: Origins 1°TvL: 99 da Battere (2/6)M: Stasera Tutto è Possibile (3/10)M:6 (1/4) newG: Detectives: Casi Risolti e IrrisoltiV: Il Mio Nome è Vendetta 1°TvS: Elsbeth (3/5) 1°TvItalia 1D: Le Iene ShowL: Captain America: Civil WarM: Le Iene ShowM: SkyscraperG: Harry Potter e il Prigioniero MezzosangueV: Safe House: Nessuno è al SicuroS: DolittleAltre segnalazioniIl 21/02, ore 10:15 e 13:25 – Sci AlpinoIl 22/02, ore 9:50, 10:55 e 13:55 – Sci AlpinoAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Le Ragazze newM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Indovina Chi Viene a Cena newRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Nati Con La CamiciaAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLa7D: Il Processo di NorimbergaL: Speciale Aleksej Naval’nyjM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: Truth: Il Prezzo della VeritàM: JoséphineM: ChocolatG: Ricordati di MeV: JoséphineS: Impeachment: American Crime StoryAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneTv8D: BlacklightL: Bruno Barbieri: 4 Hotel (5/8) 1°Tv freeM: Le Otto MontagneM: Real Madrid-Manchester CityG: Anderlecht-FenerbahceV: Cucine da Incubo (6/7) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Finché Social Non Ci SepariM: Little Big Italy RM: Torno Indietro e Cambio VitaG: Only Fun: Comico Show (1/10) newV: Fratelli di Crozza newS: Accordi & Disaccordi 1°TvAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 9 AL 15Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.