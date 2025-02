Palermo 181 arresti per mafia | I boss volevano riorganizzare Cosa Nostra

Leggi su Open.online

Una maxi-operazione della Direzione Distrettuale Antidiportsa aglidi 181 persone, tra, “colonnelli”, uomini d’onore, ed estortori di diversi “mandamenti” del capoluogo siciliano e della provincia. L’inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella, ha svelato l’organigramma delle principali famiglie, gli affari dei clan e l’ennesimo tentativo didi ricostituire la Cupola provinciale. E di reagire alla dura repressione che negli ultimi anni ha portato in cella migliaia di persone.Le accuseGli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, e altro.