Palatucci, "Giusto tra le Nazioni". Il ricordo a 80 anni dalla morte

Due momenti toccanti, dedicati al, ieri mattina a Sondrio: prima davanti alla Questura, in occasione dell’versario della, avvenuta il 10 febbraio di 80fa a Dachau, di Giov, già questore di Fiume, medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto “tra le“; poco più tardi e poco distante, al Parco della Rimembranza, la deposizione di una corona neldelle vittime delle foibe, degli esuli fiumani, istriani e dalmati sotto la targa affissa nel 2019 sul muro che delimita il lato nord dell’area verde. Un momento solenne che vedrà un seguito sabato alla biblioteca civica Pio Rajna dove alle 17 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Goli Otok, l’isola degli orrori“, a cura dell’Unione degli Istriani. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021 dal Comune di Sondrio con l’Unione degli Istriani per la promozione di eventi per favorire la conoscenza della tragedia avvenuta sul fronte orientale, in particolare tra i giovani.