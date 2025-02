Juventusnews24.com - Pagnucco sfida il Trabzonspor: «Non siamo ai sedicesimi per caso. Soddisfatto della mia stagione, ma ho un altro obiettivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, capitanoJuve Primavera, ha parlato così alla vigilia del match di Youth League contro ilFilippo, capitanoJuve Primavera, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri in vista del match di Youth League contro il.SCONFITTA CON IL MILAN – «Sicuramente non è mai bello perdere, per di più in casa e con un punteggio così netto, ma fortunatamente non abbiamo avuto neanche il tempo di pensare alla sconfitta contro il Milan dovendo scendere in campo già domani (mercoledì 12 febbraio) Cisubito focalizzati sulla partita contro il. Chiaramente abbiamo anche analizzato la partita contro il Milan con il mister e lo staff e ci è servito per comprendere a fondo i nostri errori in modo tale da non ripeterli».