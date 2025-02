Pagelle Juventus-Psv 2-1 | McKennie ex esubero decisivo Svolta Conceicao e Mbangula

Leggi su Sportface.it

Labatte 2-1 il Psv e si aggiudica il primo round del playoff di Champions League. Allo Stadium sono le reti dia regalare a Thiago Motta la vittoria in un doppio confronto ancora aperto. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i bianconeri, che sbloccano il risultato al 34?: un’azione caparbia di Gatti, favorisceche calcia da fuori area e piega i guantoni di Benitez. A vanificare gli sforzi dei bianconeri è un ex Inter come Perisic che al 56? si fa beffe di Kelly e con il sinistro supera Di Gregorio sul primo palo. Nel momento più delicato, Thiago Motta indovina i cambi. E sono due nuovi entrati a costruire il 2-1: all’82’sgasa e crossa, Benitez smanaccia sui piedi diche appoggia in rete. Mercoledì 19 febbraio alle 21:00 è in programma il match di ritorno.