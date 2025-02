Juventusnews24.com - Pagelle Juve Psv: Mbangula è (ancora) la mossa vincente, McKennie imprescindibile, Kelly da rivedere VOTI

di Marco BaridonPsv: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –Psv: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League 2024/25Di Gregorio 5.5 – Beffato sul suo palo di competenza da Perisic. Conclusione forte rasoterra, ma sicuri che non potesse fare di più? Più di un dubbio rimane per il mal posizionamento del portiere.Weah 7 – Ara completamente la fascia destra. È un moto perpetuo di cross, sovrapposizioni e spunti che scandiscono il ritmo della manovra bianconera. Si passa praticamente solo da lui nel primo tempo per creare qualcosa, più basso nella ripresa ma quando allunga ha un passo completamente diverso da tutti.