Internews24.com - Pagelle Inter Fiorentina, Arnautovic entra ed è subito decisivo. I voti dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazioneed è. Ideisulla prestazione dell’attaccante austriacoGrandissima serata quella di ieri per Marko, autore del gol che ha regalato il successo all’nel match contro la. L’austriaco,to al minuto 28? dopo l’infortunio di Thuram, è stato protagonista di una buonissima partita. Ecco idei principalinazionali sulla prestazione dell’attaccante nerazzurro.GAZZETTA DELLO SPORT 6.5– «Ingresso fortunato:lui e l’passa. Trova di testa il gol vittoria ed esulta a spalle larghe. Non segnava in A a San Siro da un anno»TUTTOSPORT 7- «Il gol – primo in campionato – premia una prestazione molto buona»CORRIERE DELLO SPORT 7– «Inzaghi gli dà fiducia: la prima risposta è un diagonale respinto di piede da De Gea, la seconda l’incornata del raddoppio.