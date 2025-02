Veronasera.it - Pagelle d'oro. Studenti delle medie premiati con spettacoli in Arena e al Filarmonico

Leggi su Veronasera.it

Per alcuni e alcune sarà forse la prima volta in: emozioni e ricordi che rimarranno impressi per sempre nella memoria, come nell'assistere ad uno spettacolo in un teatro prestigioso come il Teatrosenza magari averci messo piede prima.Quest’anno glipiù bravi