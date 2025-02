Ilrestodelcarlino.it - Paganello tra atleti e gioco di freestyle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilè un torneo di frisbee, sport che ha per protagonista un disco. Si svolge in spiaggia a Rimini, nei tre giorni di Pasqua. È caratterizzato da due discipline: il Beach ultimate a squadre da 5, dove glientrano e ricevono il disco nell’area di meta, e ilindividuale, il cui scopo è fare acrobazie con il disco. È stato organizzato per la prima volta nel 1991 e ad oggi coinvolge persone da tutto il mondo. Quest’anno più di 250 squadre hanno chiesto di partecipare al torneo, ma ne sono state accettate circa 160 di 20 nazioni. Molte squadre italiane sono di Rimini. Il frisbee è uno degli sport per eccellenza del fair play: non ci sono arbitri. I giocatori di solito sono leali e corretti: alla fine di ogni partita glie le atlete delle squadre si mischiano tra loro e formano un cerchio per i saluti finali.