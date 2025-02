Anteprima24.it - Padula, la Casa Joe Petrosino entra nella Rete dei Musei dell’Emigrazione Italiana

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Comunale di, guidata dalla sindaca Michela Cimuno, ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo Antonio Fortunati, l’adesione dellaMuseo Joealla Rete dei, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.La decisione punta a valorizzare il ruolo dellaMuseo Joecome luogo di riferimento per la memoria storica, in particolare quella verso gli Stati Uniti, di cui lo stessofu protagonista.L’ingresso nella rete permetterà al museo didi partecipare a iniziative nazionali e internazionali per la promozione del turismo delle radici, facilitando collaborazioni con altre istituzioni museali e offrendo nuove opportunità di sviluppo culturale e turistico.